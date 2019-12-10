128 детей из Челябинской области поехали на конкурсы благодаря губернатору

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-10T07:43:16+03:00

Юные таланты показали себя не только на всероссийских, но и на зарубежных конкурсах. Фото: министерство культуры Челябинской области

На их поездки из областного бюджета был выделен миллион рублей

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В этом году в творческие командировки съездили 128 южноуральских школьников. Солисты и детские коллективы из разных городов области выступили в Москве, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и в поселке Шушенское, что в Красноярском крае. Также юные таланты показали себя за рубежом — в Австрии, Испании и Китае.

Самым массовым стал выезд хорового коллектива «Акварель» из челябинской Детской школы искусств №11. 34 начинающих певца съездили на конкурс в Москву.

На компенсацию поездок детей из областного бюджета был выделен миллион рублей.

— Практика компенсации расходов на поездки за пределами области существует с 2015 года. Последние три года сумма увеличилась до миллиона рублей. Всего же благодаря поддержке губернатора, около 850 наших ребят побывали в разных городах страны и за рубежом, где с успехом демонстрировали свои таланты, представляли нашу область и завоевывали призы, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

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ИСТОЧНИК KP.RU