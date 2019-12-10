128 детей из Челябинской области поехали на конкурсы благодаря губернатору
В этом году в творческие командировки съездили 128 южноуральских школьников. Солисты и детские коллективы из разных городов области выступили в Москве, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и в поселке Шушенское, что в Красноярском крае. Также юные таланты показали себя за рубежом — в Австрии, Испании и Китае.
Самым массовым стал выезд хорового коллектива «Акварель» из челябинской Детской школы искусств №11. 34 начинающих певца съездили на конкурс в Москву.
На компенсацию поездок детей из областного бюджета был выделен миллион рублей.
— Практика компенсации расходов на поездки за пределами области существует с 2015 года. Последние три года сумма увеличилась до миллиона рублей. Всего же благодаря поддержке губернатора, около 850 наших ребят побывали в разных городах страны и за рубежом, где с успехом демонстрировали свои таланты, представляли нашу область и завоевывали призы, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
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ИСТОЧНИК KP.RU