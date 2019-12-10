Рейсовый автобус под Челябинском на полном ходу потерял колесо

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-10T08:38:46+03:00

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Около Коркино Челябинской области междугородний автобус №597 «Челябинск-Троицк» чуть не попал в аварию. Прямо на трассе у машины оторвало заднее колесо.

Водитель среагировал вовремя и применил экстренное торможение, поэтому обошлось без жертв, но люди были сильно напуганы, написал сайт Челябинск Сегодня.

Пассажир, который ехал в автобусе с ребенком, снял видеорепортаж с места ЧП и выложил в паблике «Подслушано Южноуральск»:

— Сели на автобус Троицк-Челябинск. Чуть авария не произошла. Колесо вырвало. Видите: след, укатилось. Чуть ребенка не угробили. Все в шоке.

Пользователи соцсети активно обсуждали случившееся:

— Заднее левое колесо оторвало, и автобус начало шатать в разные стороны! Автобус был полный пассажиров! Мужчина рассказал, что это не первый раз! Охотно желаю, чтоб их наказали, ведь там и маленькие дети были! Было так страшно! Этот перевозчик не должен остаться без наказания, — прокомментировал подписчик паблика «Наш Челябинск».

А один из посетителей группы рассказал, что ему тоже как-то «повезло» ехать в рейсовом автобусе, у которого на трассе сорвало колесо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748741" frameborder="0"></iframe> Отлетело колесо.

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ИСТОЧНИК KP.RU