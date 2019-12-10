Роботы из Магнитогорска засветились в клипе группы Linkin Park

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-10T09:14:25+03:00

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Основатель американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода представил клип на новую песню Fine. Она стала саундтреком к нашумевшей российской премьере «Аванпост» о вторжении инопланетян. В ролике, который посмотрели уже более миллиона человек на YouTube, снялись роботы из Магнитогорска.

— В сюжете задействована биоморфная робототехническая платформа, разработанная на базе магнитогорского предприятия “Андроидная техника”. В самом фильме «Аванпост» также задействованы биоморфные платформы и экзоскелеты, являющиеся нашей серийной продукцией, — рассказали в научно-производственном объединении «Андроидная техника».

СПРАВКА «КП»

НПО «Андроидная техника» прославилось на весь мир благодаря своим разработкам, например, роботу «Федору». Это первый антропоморфный робот, который 22 августа совершил полет в космос, где успешно выполнил запланированную программу и благополучно вернулся на Землю.

Также предприятие известно производством экзокистей и роботизированных кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями.

Роботы из Магнитогорска засветились в клипе Linkin Park.Видео: youtube.com

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ИСТОЧНИК KP.RU