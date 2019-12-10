2019-12-10T09:14:25+03:00
Общество

Роботы из Магнитогорска засветились в клипе группы Linkin Park

Видео посмотрели более миллиона человек
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Майк Шинода. Фото: кадр с видеоМайк Шинода. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Основатель американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода представил клип на новую песню Fine. Она стала саундтреком к нашумевшей российской премьере «Аванпост» о вторжении инопланетян. В ролике, который посмотрели уже более миллиона человек на YouTube, снялись роботы из Магнитогорска.

— В сюжете задействована биоморфная робототехническая платформа, разработанная на базе магнитогорского предприятия “Андроидная техника”. В самом фильме «Аванпост» также задействованы биоморфные платформы и экзоскелеты, являющиеся нашей серийной продукцией, — рассказали в научно-производственном объединении «Андроидная техника».

СПРАВКА «КП»

НПО «Андроидная техника» прославилось на весь мир благодаря своим разработкам, например, роботу «Федору». Это первый антропоморфный робот, который 22 августа совершил полет в космос, где успешно выполнил запланированную программу и благополучно вернулся на Землю.

Также предприятие известно производством экзокистей и роботизированных кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями.

Роботы из Магнитогорска засветились в клипе Linkin Park.Видео: youtube.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области осудили директора строительной компании за невыплату зарплаты работникам
Рейсовый автобус под Челябинском на полном ходу потерял колесо
128 детей из Челябинской области поехали на конкурсы благодаря губернатору
В Челябинске дошкольник получил тяжелые травмы, попав под колеса иномарки
В Челябинске продлили бесплатную вакцинацию от гриппа до 20 декабря
Травма Томаша Гики добавила расстройства болельщикам в матче «Трактора» с «Сибирью»
Эксперты обсудят, нужен ли Челябинску общественный контроль за чистотой воздуха
Авария в сторону Ленинского района в Челябинске парализовала движение
Челябинская область оказалась в хвосте общероссийского рейтинга трезвости
Более 20 тысяч клиентов ВТБ приняли участие в акции «Безналичные на личное»
Челябинец будет обжаловать штраф в 40 тысяч рублей за фейковую новость
Полмиллиарда рублей потратят чиновники на резиденцию губернатора Челябинской области
В Челябинске почтили память героев Отечества
В Челябинске парень после драки угнал BMW у его владельца
Челябинская область улучшила положение в кредитном рейтинге АКРА
Чиновники ответили отказом сделать выходным 31 декабря в Челябинской области
Где в Челябинске будут продавать легальные елки
В Челябинской области в аварии погибла пенсионерка