Мигрантам снова запретили водить маршрутки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-10T10:24:28+03:00

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К перевозке пассажиров вновь не будут допускать иностранцев, которые работают в регионе по патентам - это платное разрешение на работу. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликовали 10 декабря, на сайте областного правительства.

Гастарбайтерам нельзя будет садиться за руль общественного транспорта, маршруток и такси. Распоряжение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, запрет на работу мигрантов в общественном транспорте подписывается ежегодно, начиная с 2016 года. Впрочем, в Челябинске не так много иностранцев водят общественный транспорт. Многие имеют российские паспорта, а значит никаких санкций к приезжим применить нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU