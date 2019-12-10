В Челябинске мошенницы забрали у пенсионерки 60 тысяч, предложив обменять якобы устаревшие банкноты
Пожилая жительница Ленинского района Челябинска отдала все свои сбережения мошенникам. К ней пришли якобы две сотрудницы соцслужбы и убедили обменять деньги на банкноты нового образца. Пенсионерка поверила незнакомкам и дала для «обмена» 60 тысяч рублей. Деньги женщины забрали, а взамен оставили купюры банка приколов.
Сейчас мошенниц ищет полиция.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в УМВД России по Челябинску.
НА ЗАМЕТКУ
Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников?
— Находясь дома, всегда запирайте входную дверь. Даже если нужно ненадолго выскочить в подъезд;
— прячьте ключи от квартиры в надежном месте, а лучше забирайте их с собой;
— не открывайте дверь незнакомым людям, тем более не впускайте их в квартиру. Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите представиться и предъявить удостоверение.
После позвоните в службу и уточните, работает ли такой человек, и направляли ли его к вам. Еще можно попросить соседей поприсутствовать при вашем разговоре.
— Прежде чем потратить крупную сумму денег, посоветуйтесь с близкими.
Если почувствовали, что стали объектом внимания мошенников, звоните в полицию по номеру 02 или 112 (с мобильника).
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ИСТОЧНИК KP.RU