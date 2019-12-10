2019-12-10T11:48:38+03:00
Происшествия

В Челябинске мошенницы забрали у пенсионерки 60 тысяч, предложив обменять якобы устаревшие банкноты

Взамен они оставили бабушке купюры банка приколов
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас мошенниц ищет полиция.Сейчас мошенниц ищет полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пожилая жительница Ленинского района Челябинска отдала все свои сбережения мошенникам. К ней пришли якобы две сотрудницы соцслужбы и убедили обменять деньги на банкноты нового образца. Пенсионерка поверила незнакомкам и дала для «обмена» 60 тысяч рублей. Деньги женщины забрали, а взамен оставили купюры банка приколов.

Сейчас мошенниц ищет полиция.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в УМВД России по Челябинску.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников?

— Находясь дома, всегда запирайте входную дверь. Даже если нужно ненадолго выскочить в подъезд;

— прячьте ключи от квартиры в надежном месте, а лучше забирайте их с собой;

— не открывайте дверь незнакомым людям, тем более не впускайте их в квартиру. Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите представиться и предъявить удостоверение.

После позвоните в службу и уточните, работает ли такой человек, и направляли ли его к вам. Еще можно попросить соседей поприсутствовать при вашем разговоре.

— Прежде чем потратить крупную сумму денег, посоветуйтесь с близкими.

Если почувствовали, что стали объектом внимания мошенников, звоните в полицию по номеру 02 или 112 (с мобильника).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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