2019-12-10T13:46:36+03:00
Общество

Победитель шоу «Адская кухня» откроет ресторан в заброшенном отеле Челябинска

Здание пустует уже четыре года
Ирина Фадюшина
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Интерьеры ресторана.Интерьеры ресторана.
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Победителя первого сезона шоу «Адская кухня» Семен Колесников откроет в Челябинске ирландский ресторан Chester Pub. Он станет частью сети Chester Family из Брянской области. Это будет первое заведение за пределами «домашнего» региона.

Открытие запланировано на начало 2020 года. Заведение будет располагаться в здании экс-отеля Holiday Inn по Университетской набережной. Сейчас идет реконструкция входной группы, скоро обновится вывеска.

Сам отель пустовал с 2015 года, после конфликта между бывшими и новыми собственниками здания. В 2018 году по поручению экс-губернатора Бориса Дубровского было решено задействовать отель для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Однако ответственные за проведения саммитов в Челябинске так и не смогли внять однозначного ответа, будет ли отель заново открыт к международным мероприятиям.

Ресторан откроют в одном из помещений бывшего отеля.

Ресторан откроют в одном из помещений бывшего отеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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