В Челябинске пассажира сняли с самолета за мат на борту
В субботу, 7 декабря, самолет в Новосибирск улетел из Челябинска без одного пассажира. Мужчину вывели с борта из-за того, что он был пьян и матерился.
— Во время посадки 55-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью. Он мешал другим пассажирам и работе бортпроводников, — рассказывают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Подниматься с ним в небо командир судна не захотел и принял решение высадить буйного пассажира. Прямо к борту за ним подъехал наряд полиции.
Деньги, потраченные на билет, хулигану, конечно же, не вернули. на дебошира составили протокол, его оштрафуют на несколько тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU