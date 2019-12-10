В Челябинске пассажира сняли с самолета за мат на борту

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-10T14:01:49+03:00

Мужчина потерял деньги дважды: ему не вернули стоимость билета и оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В субботу, 7 декабря, самолет в Новосибирск улетел из Челябинска без одного пассажира. Мужчину вывели с борта из-за того, что он был пьян и матерился.

— Во время посадки 55-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался грубой нецензурной бранью. Он мешал другим пассажирам и работе бортпроводников, — рассказывают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Подниматься с ним в небо командир судна не захотел и принял решение высадить буйного пассажира. Прямо к борту за ним подъехал наряд полиции.

Деньги, потраченные на билет, хулигану, конечно же, не вернули. на дебошира составили протокол, его оштрафуют на несколько тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU