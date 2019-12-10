В центре Челябинска в час пик такси вылетело на остановку

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-10T16:19:03+03:00

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Сегодня вечером, 10 декабря, на улице Труда столкнулись две иномарки. Одна из них брендированная — такси Uber. Авария произошла возле остановки рядом с гипермаркетом Spar.

— В сторону «Родника» пробка. На месте работает ГИБДД, «скорой» нет. Люди на остановке вроде бы не пострадали, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на месте сейчас, действительно, затруднено движение. Машины стоят от Свердловского проспекта до места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748874" frameborder="0"></iframe> Авария на Труда.Видео: Юлия ВОРОНИНА/КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU