В центре Челябинска в час пик такси вылетело на остановку
Сегодня вечером, 10 декабря, на улице Труда столкнулись две иномарки. Одна из них брендированная — такси Uber. Авария произошла возле остановки рядом с гипермаркетом Spar.
— В сторону «Родника» пробка. На месте работает ГИБДД, «скорой» нет. Люди на остановке вроде бы не пострадали, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на месте сейчас, действительно, затруднено движение. Машины стоят от Свердловского проспекта до места ДТП.
Авария на Труда.Видео: Юлия ВОРОНИНА/КП-Челябинск
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем этого ДТП?
Сообщите подробности нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU