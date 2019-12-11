Насолили автомобилистам: в Челябинске определили улицы, которые можно засыпать реагентами

СЕГОДНЯ 06:26 2019-12-11T06:26:01+03:00

После первой же поездки по такой дороге машина становится грязной Фото: Инна КУМЕЙКО

Где будут использовать противогололедные смеси (ищите свою улицу)

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Дорожникам разрешили использовать реагенты. Но не везде. Мэрия опубликовала список из 46 участков, которые считаются опасными и требуют противогололедной обработки. В основном это подъемы и спуски, перекрестки, мосты, а также места коммунальных аварий.

— Существует понятие «превентивной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами», которая производится до появления прогнозируемой скользкости, тем самым предотвращая ее образование. Кроме того, обработку проезжей части проводят по предписаниям ГИБДД, — объяснили в мэрии.

В администрации также пояснили, что при обработке дорог было снижено количество соли.

Отметим, каждую зиму горожане возмущаются, что после небольшого снегопада дороги по всему городу обильно поливают реагентами. В результате все покрывается черной жижей. Грязные автомобили, грязь на обуви пешеходов — вот как выглядит город-миллионник.

Участки, которые можно и нужно обрабатывать реагентами:

1. перекресток ул. Хлебозаводская – Северный луч

2. путепровод «Коксохим» в районе ул. Монтажников и ул. Морская

3. мост через реку Миасс от ул. Дачная до Свердловского тракта

Полный перечень см. здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU