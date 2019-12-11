Насолили автомобилистам: в Челябинске определили улицы, которые можно засыпать реагентами
Дорожникам разрешили использовать реагенты. Но не везде. Мэрия опубликовала список из 46 участков, которые считаются опасными и требуют противогололедной обработки. В основном это подъемы и спуски, перекрестки, мосты, а также места коммунальных аварий.
— Существует понятие «превентивной обработки дорожного покрытия противогололедными материалами», которая производится до появления прогнозируемой скользкости, тем самым предотвращая ее образование. Кроме того, обработку проезжей части проводят по предписаниям ГИБДД, — объяснили в мэрии.
В администрации также пояснили, что при обработке дорог было снижено количество соли.
Отметим, каждую зиму горожане возмущаются, что после небольшого снегопада дороги по всему городу обильно поливают реагентами. В результате все покрывается черной жижей. Грязные автомобили, грязь на обуви пешеходов — вот как выглядит город-миллионник.
Участки, которые можно и нужно обрабатывать реагентами:
1. перекресток ул. Хлебозаводская – Северный луч
2. путепровод «Коксохим» в районе ул. Монтажников и ул. Морская
3. мост через реку Миасс от ул. Дачная до Свердловского тракта
Полный перечень см. здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU