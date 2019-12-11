В Челябинске ввели план «Перехват» для задержания грабителей из Свердловской области

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-11T07:06:58+03:00

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Двое жителей Свердловской области прибыли в Челябинске, чтобы поживиться в местных супермаркетах. Из магазинов известных торговых сетей они вынесли парфюм, алкоголь и другие дорогостоящие товары.

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, на каком автомобиле передвигаются подозреваемые. Ориентировку отправили всем нарядам, дежурившим на дорогах, и ввели план «Перехват».

Сотрудники ДПС задержали подозреваемых. Мужчины 39 и 30 лет уже были судимы. Из машины была изъята украденная продукция. Возбуждено уголовное дело по статье «Каража», задержанных выдворили в изолятор. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Челябинске задержали грабителей.

— Преступление раскрыто полицейскими в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полка ДПС, но и своевременному обращению потерпевших в полицию, — отмечают в полицейском главке.

Напоминаем, что обратиться в полицию можно по телефонам дежурной части по городу Челябинску (351) 265-02-00, 266-14-14, или по телефону 02, а также непосредственно в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU