«Всюду грязь»: жители города в Челябинской области пожаловались на нечищеные дороги

СЕГОДНЯ 08:36 2019-12-11T08:36:23+03:00

По такой дороге можно проехать разве что на танке. Фото: Лидия Балачий

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Улицы Златоуста превратились в грязное месиво. По словам жителей, улицы либо просто не чистят, либо сгребают грязь на обочину, где она подтаивает и снова стекает на дорогу.

— Куда не зайдешь — в магазин, поликлинику, домой — всюду грязь под ногами, — рассказал активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев. — Я объехал практически все главные улицы и убедился, что это общегородская беда, которая, вряд ли, решится без вмешательства прокуратуры.

Активисты уже направили о ненадлежащем содержании дорожной сети направлено в ГИБДД Челябинской области. Еще одно заявление — на халатность мэрии — будет направлено в прокуратуру.

Между тем, на днях новый мэр златоуста Максим Пекарский отчитался об отказе от реагентов. По его словам, жители довольны.

— В качестве эксперимента решили отказаться от использования реагента в районе железнодорожного вокзала. Службы чистят и подсыпают перекрестки, пешеходные переходы, заезды во дворы и к объектам соцсферы только мелким щебнем, без соли. Получаем хорошие отзывы: жители вокзала заметили разницу, — написал он на своей странице в соцсети. — Будем эксперимент продолжать. А чтобы не было скользко, подрядчики должны обеспечить своевременную и качественную очистку автодорог. Это, кстати, относится не только к району вокзала, но и ко всему городу. И снег с обочин вывозить тоже надо. Соответствующие задачи поставил дорожникам.

Как чистят дороги в Златоусте.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ ЗЛАТОУСТА?

Активист общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев: +7-951-461-76-40,

Управление ЖКХ: (3513) 62-18-00

Единая дежурно-диспетчерская служба: (3513) 62-14-28 и 051.

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ИСТОЧНИК KP.RU