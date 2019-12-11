2019-12-11T09:17:47+03:00
Общество

На месте городской свалки в Челябинске появится «Точка Ч»

Рассказываем, сколько денег отдали за проект
Ирина Фадюшина
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Работу Александры Каптел выбрали единогласноРаботу Александры Каптел выбрали единогласно
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В Челябинске выбрали лучший проект преображения территории городской свалки после ее рекультивации. Члены жюри единогласно выбрали проект «Точка Ч», а ее автор — 35-летняя челябинка Александра Каптел получила приз 50 тыс. рублей. Она предложила украсить бывший мусорный полигон арт-объектом «Ветряная мельница», сделанным из экологически чистых материалов. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии.

— «Точка Ч» — это символичная для Челябинска точка, точка начала Чистоты, ветра перемен. Спустя годы можно будет зайти в мельницу, бросить горстку пшеницы и прочувствовать дух самобытности, подержать в руках помол семян. Дополнить можно искусственным водоемом и красивыми ночниками. И, проезжая мимо, можно будет увидеть нежно-голубую подсветку «ТОЧКА Ч», — описала Александра свою идею.

Всего в минэкологии поступила 21 работа. Творческие горожане предлагали установить памятник, разбить ботанический сад с экзотическими животными, накрыв его прозрачным куполом, построить аквапарк, гоночную трассу, подземный завод и даже площадку для съемок фильмов и экстремальных видов спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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