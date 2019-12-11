Довезут с огоньком: транспорт Челябинска начали украшать к Новому году
Сотрудники «ЧелябГЭТ» начали украшать гирляндами трамваи и троллейбусы. Огоньки будут включать в темное время суток.
— В понедельник, 16 декабря, будет приемка новогоднего транспорта. Вечером планируем поехать в тестовом режиме, без пассажиров — так положено по правилам, — рассказали в пресс-службе «ЧелябГЭТ». — На следующий день они выйдут на линию в обычном режиме.
В городском управлении транспорта уточнили, что в праздничном оформлении будут ходить два трамвая и два троллейбуса — как и в прошлом году.
Возможно, примеру Горэлектротранса захотят последовать и другие перевозчики.
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ИСТОЧНИК KP.RU