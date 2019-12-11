2019-12-11T10:50:49+03:00
Общество

Довезут с огоньком: транспорт Челябинска начали украшать к Новому году

Мы узнали, когда они выйдут на линию
Ирина Фадюшина
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Фото: Челябинский транспорт/vk.comФото: Челябинский транспорт/vk.com
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Сотрудники «ЧелябГЭТ» начали украшать гирляндами трамваи и троллейбусы. Огоньки будут включать в темное время суток.

— В понедельник, 16 декабря, будет приемка новогоднего транспорта. Вечером планируем поехать в тестовом режиме, без пассажиров — так положено по правилам, — рассказали в пресс-службе «ЧелябГЭТ». — На следующий день они выйдут на линию в обычном режиме.

В городском управлении транспорта уточнили, что в праздничном оформлении будут ходить два трамвая и два троллейбуса — как и в прошлом году.

Возможно, примеру Горэлектротранса захотят последовать и другие перевозчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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