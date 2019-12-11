Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-11T15:18:16+03:00

В том числе во время руководства городом Евгением Тефтелевым

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В среду, 11 декабря, вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым силовиками задержан депутат Челябинской городской Думы Сергей Селещук. Сегодняшнее заседание думской комиссии по бюджету вел не он, хотя является ее председателем.

Селещук — предприниматель в сфере строительного бизнеса, общественник.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Селещук является учредителем:

— строительной компании «Флагман»;

— управляющей компании «Уралжилсервис»;

— компании «Такуми» (боевые искусства);

— челябинской региональной федерации тайского бокса;

— городского общественного движения «Челябинцы», призванного улучшать качество жизни горожан.

В 2012-2017 гг году Селещук был заместителем директора строительной компании «Уралжилстрой». Компания возводила в Челябинске детские сады и школу. Евгений Тефтелев руководил городом с декабря 2014 г по ноябрь 2018 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU