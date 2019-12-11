Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы
В среду, 11 декабря, вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым силовиками задержан депутат Челябинской городской Думы Сергей Селещук. Сегодняшнее заседание думской комиссии по бюджету вел не он, хотя является ее председателем.
Селещук — предприниматель в сфере строительного бизнеса, общественник.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Селещук является учредителем:
— строительной компании «Флагман»;
— управляющей компании «Уралжилсервис»;
— компании «Такуми» (боевые искусства);
— челябинской региональной федерации тайского бокса;
— городского общественного движения «Челябинцы», призванного улучшать качество жизни горожан.
В 2012-2017 гг году Селещук был заместителем директора строительной компании «Уралжилстрой». Компания возводила в Челябинске детские сады и школу. Евгений Тефтелев руководил городом с декабря 2014 г по ноябрь 2018 г.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вам известны подробности этого задержание?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: 8 908 081 64 29
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU