2019-12-11T14:20:39+03:00
Общество

Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей

Почему им пришлось доставать кошелек, узнала КП-Челябинск
Лидия ПЕСКОВА
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Расплачиваться за любовь пришлось матери.Расплачиваться за любовь пришлось матери.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Супружеская пара из Челябинска уже отчаялась увидеть взрослую дочь, которая живет за границей. Перед выездом женщина купила автомобиль и не вернула полмиллиона рублей местному банку. В итоге приставы запретили ей выезжать из России. Вернись женщина в родной Челябинск — за границу ее бы не пропустили.

— Решить проблему помогла купленная машина. По камерам слежения иномарку нашли в Москве. В столицу она попала после нескольких перепродаж. Новый хозяин хотел поставить автомобиль на учет, но столкнулся с запретом регистрационных действий. Тогда мужчина нашел в соцсетях первую владелицу и сообщил о возникшей ситуации судебным приставам, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

А тем временем приставы вели беседы с родителями гражданки. Под их давлением мать уехавшей девушки вернула приставам 500 тысяч рублей и еще 39 тысяч рублей исполнительского сбора.

Приставы сняли ограничения с автомобиля и разрешили бывшей должнице свободно пересекать границу России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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