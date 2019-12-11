Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-11T14:20:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Супружеская пара из Челябинска уже отчаялась увидеть взрослую дочь, которая живет за границей. Перед выездом женщина купила автомобиль и не вернула полмиллиона рублей местному банку. В итоге приставы запретили ей выезжать из России. Вернись женщина в родной Челябинск — за границу ее бы не пропустили.

— Решить проблему помогла купленная машина. По камерам слежения иномарку нашли в Москве. В столицу она попала после нескольких перепродаж. Новый хозяин хотел поставить автомобиль на учет, но столкнулся с запретом регистрационных действий. Тогда мужчина нашел в соцсетях первую владелицу и сообщил о возникшей ситуации судебным приставам, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

А тем временем приставы вели беседы с родителями гражданки. Под их давлением мать уехавшей девушки вернула приставам 500 тысяч рублей и еще 39 тысяч рублей исполнительского сбора.

Приставы сняли ограничения с автомобиля и разрешили бывшей должнице свободно пересекать границу России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU