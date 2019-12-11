Полмиллиона рублей заплатила мать ради встречи с дочерью в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-11T14:35:48+03:00

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В Челябинске родители должницы заплатили полмиллиона рублей приставам. В противном случае, их дочь не смогла бы выезжать за границу, рассказал сайт Челябинск Сегодня со ссылкой на пресс-службу УФССП региона.

Девушка из Челябинска взяла кредит в банке под залог автомобиля Audi A6. Деньги не вернула, а машину продала: оформила гражданский договор без перерегистрации автосредства. Вердикт суда в таком случае — деньги взыскать, а дорогой авто изъять. Но к тому моменту должница укатила за границу. Родственники о местонахождении машины ничего не знали.

Иномарка Audi A6 оказалась в Москве. Новый владелец хотел поставить ее на учет, да на регистрационные действия с этим автосредством был наложен запрет. Владелицу автомобиля он нашел в соцсетях и сообщил ей о долге и проблемах с авто.

Тем временем, судебные приставы объяснили родителям должницы, что их дочь из-за долга станет невыездной, как только появится в родном Челябинске. Тогда мать девушки не только погасила всю сумму долга, но и заплатила исполнительный сбор в 39 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU