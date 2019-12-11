2019-12-11T15:15:44+03:00
Общество

В Магнитогорске несколько дней не могут спасти застрявшего на крыше кота

Горожане торгуются за награду
Ирина ГОЛЛАЙ
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Кот сидит на козырьке балкона девятого этажа. Фото: Данил Ахмеров.Кот сидит на козырьке балкона девятого этажа. Фото: Данил Ахмеров.
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Несколько дней жители Магнитогорска наблюдают за котиком, который застрял на козырьке балкона. Видимо, он упал с крыши и зацепился за конструкцию на высоте девятого этажа. Спасатели отказались выезжать на вызов. Тогда местный житель Данил Ахмеров рассказал о проблеме в социальных сетях.

— Кот сидит на козырьке балкона по улице Советской, 223. Самостоятельно ему оттуда не выбраться, — написал Данил.

Всего за пару часов пост о котике собрал 16 тысяч просмотров. Горожане гадают, как снять животное с высоты.

— Нужно спустить ему с крыши корзинку... Или сбить с высоты палкой...

— Давайте тысячу, сам спасу.

— Спасу бесплатно, если кто-нибудь заберет домой котяру.

Пленник уже три дня зовет на помощь. Фото: Данил Ахмеров.

Пленник уже три дня зовет на помощь. Фото: Данил Ахмеров.

В Областной службе спасения КП-Челябинск сказали, что спасатели и пожарные, на самом деле, не выезжают на помощь животным.

— Каждый выезд обходится дорого. Мы не можем тратить деньги налогоплательщиков на животных. Но всегда спасаем их попутно. Например, на учениях помогли утке, которая вмерзла на озере в лед. А не так давно выезжали на помощь мужчине, который провалился под лед, бросившись спасать косулю. Помогли и животному, и человеку, - рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Марина Жонкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А как считаете вы? Нужно ли спасать животных за народные деньги?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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