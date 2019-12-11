В Челябинске появится корпус для детей c онкологией

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-11T15:35:04+03:00

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О появлении на Южном Урале современного центра детской хирургии начали говорить два года назад. В 2019 году в федеральном бюджете предусмотрели 5 млрд рублей.

В 2021 году должно начаться строительство нового детского хирургического корпуса. В нем планируют разместить отделение хирургии и онкогематологии. Области нужны высокие медицинские технологии, которых сейчас так не хватает для спасения самого ценного — детских жизней.

Здание наметили строить на территории областной детской больницы. Вроде, предусмотрели все: теплый переход к отделениям клиники и сопровождение ребенка после химиотерапии всеми специалистами в одном месте.

А пока на стройплощадке — сосновые деревья вперемежку с валежником, сухостоем и мусорными кучами. Но их вызвались убрать волонтерские организации. Чтобы утвердить место под строительство чиновники проведут публичные слушания, чтобы услышать мнение челябинцев. Однако времени осталось совсем немного до принятия окончательного решения, иначе выделенные на стройку федеральные деньги «сгорят».

Евгения Майорова, председатель движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» высказалась в соцсетях:

— В лесу нашли проплешину, на которой растет валежник. Предложили сделать санитарную очистку леса, сухие и горелые деревья. И частично придется убрать целые деревья в зоне застройки. Компенсируют тем, что расширят границы леса и высадят новые деревья, проведут благоустройство. Но других вариантов просто нет! А для многих детей, и для больных раком тоже, это возрастающие шансы на жизнь! — рассказала "Южноуральская панорама".

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ИСТОЧНИК KP.RU