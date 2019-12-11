2019-12-11T15:35:04+03:00
Общество

В Челябинске появится корпус для детей c онкологией

Строительство нового детского хирургического корпуса планируется в 2021 году
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Строительство нового детского хирургического корпуса планируется в 2021 году.Строительство нового детского хирургического корпуса планируется в 2021 году.
Изменить размер текста:

О появлении на Южном Урале современного центра детской хирургии начали говорить два года назад. В 2019 году в федеральном бюджете предусмотрели 5 млрд рублей.

В 2021 году должно начаться строительство нового детского хирургического корпуса. В нем планируют разместить отделение хирургии и онкогематологии. Области нужны высокие медицинские технологии, которых сейчас так не хватает для спасения самого ценного — детских жизней.

Здание наметили строить на территории областной детской больницы. Вроде, предусмотрели все: теплый переход к отделениям клиники и сопровождение ребенка после химиотерапии всеми специалистами в одном месте.

А пока на стройплощадке — сосновые деревья вперемежку с валежником, сухостоем и мусорными кучами. Но их вызвались убрать волонтерские организации. Чтобы утвердить место под строительство чиновники проведут публичные слушания, чтобы услышать мнение челябинцев. Однако времени осталось совсем немного до принятия окончательного решения, иначе выделенные на стройку федеральные деньги «сгорят».

Евгения Майорова, председатель движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» высказалась в соцсетях:

— В лесу нашли проплешину, на которой растет валежник. Предложили сделать санитарную очистку леса, сухие и горелые деревья. И частично придется убрать целые деревья в зоне застройки. Компенсируют тем, что расширят границы леса и высадят новые деревья, проведут благоустройство. Но других вариантов просто нет! А для многих детей, и для больных раком тоже, это возрастающие шансы на жизнь! — рассказала "Южноуральская панорама".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено
У жителей Челябинска остался всего один теплый день
В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию
В Магнитогорске несколько дней не могут спасти застрявшего на крыше кота
В Челябинске бывшего чиновника мэрии допросят по делу Тефтелева
Трасса-убийца: журналисты узнали топ городов по уровню смертности на дорогах региона
Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы
В Челябинской области театры подготовили 300 новогодних представлений
Полмиллиона рублей заплатила мать ради встречи с дочерью в Челябинске
СК подозревает бывшего мэра Челябинска Тефтелева в получении взятки
Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей
«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу
Этап Кубка мира по фристайлу все же пройдет в Челябинской области
Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов
На Южном Урале для расселения ветхого жилья будут покупать новостройки
Евгения Тефтелева приехала задерживать ФСБ из Свердловской области
Задержание Евгения Тефтелева может быть связано с новыми школами в Челябинске