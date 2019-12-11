2019-12-11T16:30:04+03:00
Общество

Автор рукописных бабочек Челябинской области потерял свою коллекцию

Издатель сообщил, куда делась книга
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: LentaChel.ruФото: LentaChel.ru
Изменить размер текста:

Александр Разбойников — челябинский художник, которого заслуженно называют «певцом бабочек». А еще он является автором рукописной книги «Бабочки Челябинской области».

Сайту LentaChel.ru он поведал грустную историю. Однажды столичный издатель пообещал издать уникальную книгу в виде, напоминающем рукописный оригинал. Когда спустя какое-то время художник поинтересовался, как идет работа, его огорошили ответом: «Книга сгорела при пожаре в типографии».

А ведь это был смысл всей жизни художника: он трудился над ней три года во время учебы в художественном училище. Но коллеги посоветовали: напиши официальный запрос в типографию, пусть дадут подтверждение, что был пожар. Это можно проверить по информлентам.

Книга рукописная полностью, в единственном экземпляре — в России и в мире. За нее художник вошел в «Русские рекорды».

«Может быть, попробовать нарисовать ее снова. Но это несколько лет работы», — с грустью думает автор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У него была молитва»: в Челябинске маршрутчик высадил пассажирку с собакой
Зафиксирован первый случай свиного гриппа в Челябинской области
Челябинский общественник не смог попасть к омбудсмену по правам человека
Прокуратура Челябинской области потребовала отменить приговор экс-мэру Миасса
В Челябинской области сотовая связь на федеральных трассах станет лучше
В Челябинской области еще больше детей заболело ОРВИ
В Челябинской области мать ищет сыну с аутизмом семью
Строительство завода по переработке ядерных отходов в Озерске отложено
У жителей Челябинска остался всего один теплый день
В Челябинске губернатор Алексей Текслер запустил кислородную станцию
В Челябинске появится корпус для детей c онкологией
В Магнитогорске несколько дней не могут спасти застрявшего на крыше кота
В Челябинске бывшего чиновника мэрии допросят по делу Тефтелева
Трасса-убийца: журналисты узнали топ городов по уровню смертности на дорогах региона
Задержанный в Челябинске по делу Тефтелева депутат Сергей Селещук строил садики и школы
В Челябинской области театры подготовили 300 новогодних представлений
Полмиллиона рублей заплатила мать ради встречи с дочерью в Челябинске
СК подозревает бывшего мэра Челябинска Тефтелева в получении взятки
Чтобы увидеть дочь, пара из Челябинска заплатила 500 тысяч рублей
«Нас обеззараживают!»: горожане высказали мнение о новой иллюминации
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
В Челябинской области не отменят этап Кубка мира по фристайлу
Этап Кубка мира по фристайлу все же пройдет в Челябинской области
Задержание экс-мэра Тефтелева прокомментировал бывший омбудсмен Севастьянов
На Южном Урале для расселения ветхого жилья будут покупать новостройки
Евгения Тефтелева приехала задерживать ФСБ из Свердловской области
Задержание Евгения Тефтелева может быть связано с новыми школами в Челябинске