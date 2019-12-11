Автор рукописных бабочек Челябинской области потерял свою коллекцию

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-11T16:30:04+03:00

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Александр Разбойников — челябинский художник, которого заслуженно называют «певцом бабочек». А еще он является автором рукописной книги «Бабочки Челябинской области».

Сайту LentaChel.ru он поведал грустную историю. Однажды столичный издатель пообещал издать уникальную книгу в виде, напоминающем рукописный оригинал. Когда спустя какое-то время художник поинтересовался, как идет работа, его огорошили ответом: «Книга сгорела при пожаре в типографии».

А ведь это был смысл всей жизни художника: он трудился над ней три года во время учебы в художественном училище. Но коллеги посоветовали: напиши официальный запрос в типографию, пусть дадут подтверждение, что был пожар. Это можно проверить по информлентам.

Книга рукописная полностью, в единственном экземпляре — в России и в мире. За нее художник вошел в «Русские рекорды».

«Может быть, попробовать нарисовать ее снова. Но это несколько лет работы», — с грустью думает автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU