«У него была молитва»: в Челябинске маршрутчик высадил пассажирку с собакой
Водитель маршрутки № 78 («Академика Королева — Мамина») высадил пассажирку, которая ехала с йоркширским терьером. Водитель следующей маршрутки дал шокирующее объяснение поведению своего коллеги — песик мешал ему молиться.
Женщина села в маршрутку на северо-западе и планировала проехать всего пару остановок, пишет 74.ru.
— Собака весит не более пяти килограммов. Чистая, ухоженная, естественно, привитая! Я нечасто вожу своего песика, но мы ехали к грум-мастеру. И вдруг водитель заявляет, что с собакой не заходите! — рассказала пассажирка маршрутки Лариса Ангеловская
Водитель следующей маршрутки был не против четвероногого.
— И сказал, чтобы я не сердилась на того мужчину, потому что у него была молитва, он ее читал за рулем, — продолжает женщина.
Раздосадованная пассажирка недоумевает: как водителю мог помешать терьер. В управлении транспорта тоже были удивлены и пообещали провести беседу с перевозчиком. Жаль, что женщина не запомнила госномер машины. По правилам, перевозка животных разрешается, правда при условии, что пушистик не будет никому мешать.
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ИСТОЧНИК KP.RU