«У него была молитва»: в Челябинске маршрутчик высадил пассажирку с собакой

СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-11T17:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель маршрутки № 78 («Академика Королева — Мамина») высадил пассажирку, которая ехала с йоркширским терьером. Водитель следующей маршрутки дал шокирующее объяснение поведению своего коллеги — песик мешал ему молиться.

Женщина села в маршрутку на северо-западе и планировала проехать всего пару остановок, пишет 74.ru.

— Собака весит не более пяти килограммов. Чистая, ухоженная, естественно, привитая! Я нечасто вожу своего песика, но мы ехали к грум-мастеру. И вдруг водитель заявляет, что с собакой не заходите! — рассказала пассажирка маршрутки Лариса Ангеловская

Водитель следующей маршрутки был не против четвероногого.

— И сказал, чтобы я не сердилась на того мужчину, потому что у него была молитва, он ее читал за рулем, — продолжает женщина.

Раздосадованная пассажирка недоумевает: как водителю мог помешать терьер. В управлении транспорта тоже были удивлены и пообещали провести беседу с перевозчиком. Жаль, что женщина не запомнила госномер машины. По правилам, перевозка животных разрешается, правда при условии, что пушистик не будет никому мешать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем этого или другого нарушения в общественном транспорте?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU