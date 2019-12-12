Жильцов из ветхоаварийных домов в городах Южного Урала не будут переселять в Челябинск

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-12T10:36:48+03:00

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С 2020 года в Челябинской области начнутся перемены в сфере расселения аварийного жилищного фонда.

Например, дома, которые стали обветшалыми из-за того, что за ними попросту не следили, не будут признаваться аварийными.

— Власти закрывают лавочку с признанием аварийными объектов, за которыми просто никто не следит. Вноситься в списки будут только дома с поврежденными несущими конструкциями, — рассказывает телеграм-канал «Челябушка». — Экономия выйдет значительная: заброшенные управляйками объекты взять под контроль и начать приводить в порядок.

Еще одна новость: Минстрою предписано прекратить практику переселения из отдаленных районов в южноуральскую столицу. Возведение нового жилья под эти цели планируется в Юрюзани, Верхнем Уфалее и Троицке.

Очевидно, что жильцы аварийных домов, мечтающие о том, что переедут жить в Челябинск, будут вынуждены корректировать свои планы.

ИСТОЧНИК KP.RU