2019-12-12T10:53:13+03:00
Общество

Челябинской области МИД помогает выйти на экспортные рынки

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с представителем министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александром Харловым
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Губернатор Алексей Текслер провел встречу с представителем министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александром Харловым. Фото: gubernator74.ruГубернатор Алексей Текслер провел встречу с представителем министерства иностранных дел в Екатеринбурге Александром Харловым. Фото: gubernator74.ru
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На встрече обсудили реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», вопросы развития приграничного сотрудничества, привлечении иностранных инвестиций и развитии культурного взаимодействия.

— Хотел бы выразить благодарность за совместную и конструктивную работу. Представительство оказывало существенную помощь Челябинской области, правительству региона, нашим предприятиям в организации разного рода международных мероприятий. Мы работаем со всеми странами Евразийского экономического союза, дальнего зарубежья — Китаем, Вьетнамом, Нидерландами, Германией и рядом других стран. Планируем это сотрудничество развивать, — сказал Текслер.

На КНР у Челябинской области большие планы: в ближайшие годы планируется увеличить в три раза экспорт продукции АПК: в регионе есть семь крупных аграрных предприятий, которые активно выходят на мировые рынки.

Южный Урал включился в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Главная задача для региона — повысить экономические показатели за счет развития экспортного международного сотрудничества.

— Мы активно работаем в этом направлении. Конечно, речь идет о том, чтобы возникали новые ориентированные на экспорт предприятия, — пояснил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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