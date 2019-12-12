2019-12-12T10:52:51+03:00
Происшествия

Дело попавшего в объектив домофона насильника отправили в суд в Челябинске

Все доказательства его причастности к нападению в подъезде собраны
Лидия ПЕСКОВА
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Преступник попал на запись видеодомофона. Фото: соцсети.Преступник попал на запись видеодомофона. Фото: соцсети.
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Прокуратура Калининского района отправило в суд дело «подъездного маньяка», поймать которого помогла камера умного домофона. 50-летнему жителю Челябинска предъявлено обвинение в покушении на насилие с угрозой убийством.

— Ночью пятого октября обвиняемый, надев резиновые перчатки и капроновый чулок на голову, напал на потерпевшую в лифте дома по проспекту Победы. После этого мужчина вывел женщину на лестничную площадку и застегнул на ее руках наручники. Жертва активно сопротивлялась, а в это время в подъезд зашли посторонние. Злоумышленник испугался и убежал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Внешность мужчины запомнила камера видеодомофона. Через несколько дней его задержали. Причастность этого человека к жестокому преступлению подтвердил кусочек перчатки, на котором осталась его ДНК. Злодея вычислили по базе данных полиции, так как ранее он проходил свидетелем по уголовному делу.

За попытку изнасилования мужчине грозят десять лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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