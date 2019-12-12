2019-12-12T10:50:44+03:00
Общество

Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию

Tele2 открыла 68 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России
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Мобильный оператор Tele2 запускает первый масштабный операторский экологический проект. Его цель — объяснить обществу важность переработки старых мобильных телефонов и побудить клиентов сдавать их в утилизацию. Tele2 открыла 68 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России. Все сданные устройства отправятся на челябинский завод «Мегаполисресурс» — ведущее предприятие по переработке мобильной электроники и батареек.

Проект Tele2 «Переплавка» отвечает на один из главных вызовов в области устойчивого развития планеты — рациональное потребление и необходимость переработки электронного мусора. Согласно докладу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пока в мире перерабатывается около 20% таких отходов. Хотя смартфоны живут в сети операторов намного дольше кнопочных аппаратов, пользователи обновляют мобильные телефоны чаще другой электроники. Ненужные аппараты копятся дома или отправляются на свалку, усугубляя проблему электронного мусора. По данным давосского доклада, на смартфоны и прочие гаджеты по итогам 2018 года пришлось 8,7% отходов.

Tele2 способствует решению актуальной проблемы переработки электронного мусора. В компании считают, что контролируемый сбор старых смартфонов и их утилизация радикально изменят ситуацию. Tele2 организует пункты приема старых телефонов и отправляет их на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске. Это первое предприятие в стране, которое в 2004 году стало утилизировать батарейки, а в 2013 году вышло в финал международного конкурса Green IT Awards в номинации «Рециклинговый проект года». Завод извлекает полимеры, цветные и драгоценные металлы, тем самым исключая токсичное воздействие на природу.

Опросы показывают, что большинство россиян готово участвовать в экологических инициативах и поддерживать модель сортировки отходов. Tele2 объясняет аудитории, что мобильные телефоны тоже требуют утилизации, и побуждает приносить старые аппараты на переработку. Пункты приема отслуживших устройств открылись в 11 городах по всей стране. К проекту уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Тула, Смоленск, Владимир, Иваново, Калуга, Рязань, Петрозаводск, Челябинск и Екатеринбург. Полный список салонов доступен на сайте проекта «Переплавка».

Поддержавшие «зеленую» инициативу получат скидку на покупку смартфоновSamsungGalaxy, значок, сделанный из переработанных телефонов, а абоненты Tele2 — еще и 10 Гб интернет-трафика.

Несистемное избавление от электронного мусора несет экологические риски, поскольку при небольшой доле в твердых отходах на него приходится 70% токсичных. Среднестатистический смартфон состоит из разных видов пластика, железа и керамики, содержит медь и сплавы, другие металлы и эпоксидные смолы. При разрушении аккумуляторов вредные химические вещества проникают в окружающую среду. Содержащиеся в устройствах цветные, драгоценные и редкоземельные металлы, а также пластик можно использовать повторно.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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