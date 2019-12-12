2019-12-12T11:30:52+03:00
Общество

В Челябинской области отремонтировали сельский Дом культуры

Реконструкция здания стала возможна благодаря нацпроекту «Культура»
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ДК в деревне Толсты - средоточие культурной и общественной жизни. Фото: pravmun74.ruДК в деревне Толсты - средоточие культурной и общественной жизни. Фото: pravmun74.ru
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В селе Толсты Варненского района местный Дом культуры — средоточие общественной жизни, место встреч толстинцев всех поколений. В селе проживает более тысячи человек, и большинство занимается в коллективах художественной самодеятельности. В штате ДК много творческих работников, в художественных коллективах занимается и детское и взрослое население. Поэтому работа дворца очень востребована.

Здание ДК перестроили из церковного в 1961 году. Уже давно его признали аварийным, но толком восстановительных работ не проводилось.

Благодаря решению региональных властей ДК капитальная реконструкция здания стала возможна на нацпроекту «Культура». Теперь у дворца полностью перекрыта крыша железным профнастилом, заменены окна. В здание подведена вода, канализация, электричество. Вокруг залита отмостка, выровнена площадка перед дворцом. Выложена плитка в туалетах, душевой, сделан пожарный гидрант, железные козырьки над входами, проведено отопление и газоснабжение.

Цена вопроса — 20 млн 35,6 тыс руб. В том числе, из федерального бюджета — 8 млн 852,9 тыс руб, из областного — 9 млн 682,7 тыс руб. Полтора миллиона рублей выделил местный бюджет.

Губернатор Алексей Текслер ранее подчеркивал, что реализация национальных проектов в Челябинской области — приоритет для региональной власти. По эффективности реализации приоритетных направлений будет оцениваться работа глав на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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