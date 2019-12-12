На маршрутчика, влетевшего в остановку в Челябинске, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-12T12:43:55+03:00

На остановке в момент аварии было много людей.

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55-летнему водителю маршрутки, устроившему ДТП на Российской, грозит срок. На него возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказали в городской полиции.

Максимальное наказание, которое светит водителю — до двух лет лишения свободы.

В горбольнице № 5, куда после аварии привезли пострадавшего, рассказали, что его перевели в областную больницу №3.

— Состояние его тяжелое. Сегодня переведен в специализированное отделение дорожной травмы. Продолжает находится в медикаментозной коме.

В пресс-службе Областной клинической больницы №3 Челябинска уточнили, что пациент находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

Напомним, авария произошла утром 6 декабря на перекрестке Российской и проспекта Победы. Маршрутка №478 вылетела на остановку и сбила 43-летнего челябинца.

Известно, что водителю 55 лет. За рулем он большую часть жизни. Грубых нарушений ПДД никогда не допускал. Сам он объясняет, что машину занесло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748107" frameborder="0"></iframe> Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU