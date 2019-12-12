В аэропорту Челябинска пассажира рейса на Москву не пустили в небо
Накануне вечером сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска вызвали в салон самолета, готовящегося к вылету на Москву.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили в салоне пассажира, 58-летнего нетрезвого москвича, который ругался матом и не реагировал на замечания бортпроводников.
Командир лайнера отказал пассажиру в перелете. Полицейские увезли бузотера в дежурную часть.
За появление в общественном месте в состоянии опьянения он будет оштрафован на сумму от 500 до тысячи рублей или проведет под административным арестом 15 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU