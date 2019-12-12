Евгений Тефтелев попросил удалить прессу с заседание об избрании меры пресечения

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-12T13:39:49+03:00

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12 декабря в Центральном райсуде избирают меру пресечения экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелева. Его адвокаты попросили удалить сотрудников СМИ из зала, ссылаясь на возрастные стрессы. Тефтелев уже пенсионер, 1 января будет 65 лет. Об этом сообщает корреспондент КП-Челябинск, который присутствует на заседании.

Представитель Следственного комитета выразил согласие на запрет съемки и присутствия СМИ. А вот прокурор не поддержал. В итоге, руководствуясь принципом гласности, суд разрешил журналистам присутствовать и вести съемку. Однако есть условие - никаких прямых трансляций.

Евгения Тефтелева обвиняют в получении взятки. Предположительно, речь идет об откате за строительство школы в «Парковом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/749337" frameborder="0"></iframe> Евгению Тефтелеву избирают меру пресечения в Центральном райсуде Челябинска.Жанна ЧУБЕНКО, Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU