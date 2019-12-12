Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок

11 декабря в Магнитогорске был задержан бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев. Он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки.. Часть статьи УК в Следственном комитете не уточнили, однако закон предусматривает максимальное наказание до 15 лет колонии. Интересно, что Тефтелеву 1 января исполнится 65 лет. Возраст зачастую становится фактором, который смягчает наказание. Например, вместо лишения свободы дают условно и/или штраф.

КП-Челябинск спросила адвоката, какова вероятность в случае установления вины Тефтелева получить им самое строгое наказание. Отметим, что пока экс-чиновник проходит по делу в качестве подозреваемого.

— При назначении наказания суд учитывает тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Как правило, при наличии достаточных доказательств по статье 290 УК РФ суд приговаривает к реальному лишению свободы. Наличие пенсионного возраста у подсудимого не препятствует назначению ему наказания в виде реального лишения свободы, — рассказал КП-Челябинск адвокат Роман Лоторев.

Адвокат Роман Лоторев.Фото: Из личного архива героя публикации

Напомним, Евгений Тефтелев был мэром Челябинска с 2014 года. Должность он занимал около четырех лет. Управлять городом его пригласил экс-губернатор Борис Дубровский. Еще до отставки главы региона Тефтелев оставил кабинет мэра и перешел на работу в областную администрацию вице-губернатором. С приходом Алексея Текслера чиновника сняли. Он вернулся в Магнитогорск и там занял пост в руководстве благотворительного фонда.

Взятку Тефтелеву мог дать депутат и руководитель строительной фирмы Сергей Селещук. Его компания участвовала в строительстве «Образовательного центра №2» в микрорайоне «Парковый» — крупнейшей школы Челябинска.

Задержание Евгения Тефтелева бывшего мэра Челябинска и вице-губернатора. Что об этом известно 00:00 00:00

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