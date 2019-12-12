В Челябинской области суд запретил называть пивоварню в честь великого человека

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-12T15:24:13+03:00

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Арбитражный суд запретил копейской пивоварне использовать имя первооткрывателя угольного месторождения на Южном Урале Ивана Редикорцева и печатать на вывесках его портрет. Ранее антимонопольная служба уже выдала бизнесмену предупреждение, но тот его проигнорировал.

— Индивидуальный предприниматель на рассмотрение дела в Арбитражный суд Челябинской области не являлся, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил. Такая позиция предпринимателя может затруднить исполнение судебного акта, — рассказали в пресс-службе УФАС.

Пивоварню обязали демонтировать спорную рекламу и оплатить госпошлину 6 000 рублей за рассмотрение иска в арбитражном суде. Если он не сделает этот сам, за дело возьмутся судебные приставы.

Ранее, предприниматель объяснил выбор названия заведения следующим образом: «Редикорцев является первооткрывателем угольного месторождения в Челябинской области, что послужило толчком для развития Копейска… Выражая благодарность, мы посчитали вероятным внести частичку истории, назвав нашу пивоварню «Редикорцев». Как в Копейске впервые был открыт уголь, так и мы открываем для вас насыщенные вкусы сортов собственного пива». Местные жители такого патриотизма не оценили, а мэрия обратилась в УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU