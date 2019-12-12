2019-12-12T13:56:35+03:00
Общество

В Челябинске власти объяснили, как скоро нужно очищать дороги от снега

«Комсомолка» узнала правила уборки
Ольга АНТОНОВА
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Приоритет уборки отдан механической чистке. Фото: Архив "КП".Приоритет уборки отдан механической чистке. Фото: Архив "КП".
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Всю прошедшую ночь в нашем городе шел снег. Утром дороги и тротуары покрылись снежной кашей.

Чтобы горожане знали, как скоро должУправлением дорожного хозяйства администрации города определены сроки очистки дорог от снега. Все зависит от того, сколько осадков выпало.

Время очистки покрытия от рыхлого снега, снежного наката — в течение 4-6 часов с момента окончания снегопада.

Если рыхлый снег укрыл проезжую часть на 2,5 — 3 см, улицы нужно очищать механически, без реагентов.

Если снегопад продолжается, уборочная техника должна выходить на улицы при пополнении слоя снега на 5 см.

КП-Челябинск публиковала список 46 участков городских улиц, которые разрешено обрабатывать реагентами. А потом раскисший снег следует убирать механической очисткой.

Кстати, подрядчику по уборке дорог нельзя сбрасывать снежные валы на тротуары, перекрывать ими подходы к остановкам. Запрещено сваливать снег на участки в 20 метрах от остановок общественного транспорта. Должны быть очищены треугольники видимости на пересечении всех дорог в одном уровне.

Собранный снег с площадей, магистралей, улиц и проездов, пешеходных и парковых дорог должны увозить максимум за пять дней, если уровень свежего снега не превысил 6 см.

Если осадки были сильнее, срок вывоза увеличивается до девяти дней.

Из внутриквартальных проездов и улиц нужно вывозить в течение семи — двенадцати дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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