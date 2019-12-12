2019-12-12T14:41:46+03:00
Общество

Челябинскую область наградили за Парижский полумарафон

В Доме правительства Московской области решилась судьба премии «Живу спортом»
Поделиться:
Парижский полумарафон оценили на всероссийском форуме. Фото: pravmin74.ruПарижский полумарафон оценили на всероссийском форуме. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

По Парижу, да мимо Эйфелевой башни, бегут атлеты, участники полумарафона. На спортсменов из окон деревенских домиков смотрят бабушки, испуганно кудахчут вслед куры. Да-да, есть в Париже деревенские дома. Потому что это наш Париж, расположенный в Челябинской области, в Нагайбакском районе!

Сегодня в Доме правительства Москвы подвели итоги aорума «Живу спортом». По результатам интернет-голосования и решением комиссии конкурса победителем в номинации «Спортивная инициатива» стал проект Парижский полумарафон.

На aоруме вручили премии «Живу спортом» в номинациях: «Спортивная федерация», «Спортивный объект», «Спортивная школа», «Спортивный руководитель», «Спортивная инициатива».

Напомним, марафон в селе Париж проходит четыре года. Он родился из Парижского полумарафона, и в этом году дорос до полноценной марафонской дистанции.

Изюминка забега — все дистанции со стартом и финишем под местной Эйфелевой башней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинскую область наградили за Парижский полумарафон
«Читайте, завидуйте!» Алексей Текслер вручил паспорта 20 юным южноуральцам
Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО
В Челябинске власти объяснили, как скоро нужно очищать дороги от снега
Евгений Тефтелев попросил удалить прессу с заседание об избрании меры пресечения
Банк УРАЛСИБ расширил доступ к программе семейной ипотеки с господдержкой
Как получить максимальную прибыль на фондовом рынке?
В аэропорту Челябинска пассажира рейса на Москву не пустили в небо
Житель Челябинска разбился за городом из-за сильного снегопада
На маршрутчика, влетевшего в остановку в Челябинске, возбудили уголовное дело
Вымираем: в Челябинской области живет больше стариков и меньше молодежи
В национальном парке «Зюраткуль» хотят разводить норок
В Челябинской области отремонтировали сельский Дом культуры
Сергей Селещук проходит свидетелем по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Челябинской области МИД помогает выйти на экспортные рынки
Дело попавшего в объектив домофона насильника отправили в суд в Челябинске
Первый операторский экопроект: Tele2 принимает старые телефоны на утилизацию
Жильцов из ветхоаварийных домов в городах Южного Урала не будут переселять в Челябинск
Быть или не быть: нужны ли Челябинской области частные дома для престарелых