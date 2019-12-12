Челябинскую область наградили за Парижский полумарафон

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-12T14:41:46+03:00

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По Парижу, да мимо Эйфелевой башни, бегут атлеты, участники полумарафона. На спортсменов из окон деревенских домиков смотрят бабушки, испуганно кудахчут вслед куры. Да-да, есть в Париже деревенские дома. Потому что это наш Париж, расположенный в Челябинской области, в Нагайбакском районе!

Сегодня в Доме правительства Москвы подвели итоги aорума «Живу спортом». По результатам интернет-голосования и решением комиссии конкурса победителем в номинации «Спортивная инициатива» стал проект Парижский полумарафон.

На aоруме вручили премии «Живу спортом» в номинациях: «Спортивная федерация», «Спортивный объект», «Спортивная школа», «Спортивный руководитель», «Спортивная инициатива».

Напомним, марафон в селе Париж проходит четыре года. Он родился из Парижского полумарафона, и в этом году дорос до полноценной марафонской дистанции.

Изюминка забега — все дистанции со стартом и финишем под местной Эйфелевой башней.

ИСТОЧНИК KP.RU