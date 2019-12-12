2019-12-12T18:59:09+03:00
Общество

Соцсети: детсады Челябинской области ввели санкции против Бэтмена и других американских героев

Малышам запретили приходить на елки в иноземных костюмах
Лидия ПЕСКОВА
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Зайчики, снежинки, медвежата. В садик в костюме Бэтмена не придешь.Зайчики, снежинки, медвежата. В садик в костюме Бэтмена не придешь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В одном из пабликов Златоуста выложили объявление из детского сада. В нем родителей попросили не приводить детей на елки в костюмах американцев: «Малыши могут прийти хоть в чем, кроме костюма Человека-паука, Бетмена и других иностранных героев».

В паблике началось бурное обсуждение. Но в каком садике ввели санкции против Бэтмена, так никто и не признался. И совсем не спроста. Новость — фейк, который ходит по соцсетям всей России.

Одно и то же объявление на разных сайтах.

Одно и то же объявление на разных сайтах.

В прошлом году перед праздником детские сады области тоже бурлили. За пару недель до начала утренников министерство образования запретило приглашать в садики платных артистов. Однако желающих надеть костюм Деда Мороза или Снегурочки среди родителей не нашлось — деньги на утренники стали собирать тайно, а аниматоры приходили на праздник под видом родных.

В этом году конфликт интересов исчерпан. Еще осенью с мам и пап собрали согласие на платный утренник. Так что выжить из садиков новогодних артистов пока не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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