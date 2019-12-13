В Сатке врачи скорой помощи пожаловались в полицию на низкую зарплату

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-13T06:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Медики службы скорой помощи Сатки заявили о мухлеже с подсчетом заработанного ими: в табелях для начисления зарплаты указаны смены в одиннадцать часов вместо фактически отработанных двенадцатичасовых. Начали медики вникать, и выяснилось, что выплаты их уменьшились надбавка за ночные смены упала со 100% до 20%; за стаж работы — с 80% до 15%; за вредные условия труда — с 24% до 4%.

— Мы попросили начальство объяснить, что случилось. Ответ пришел без ссылок на федеральные законы, и мы обратились в полицию. Но в следственном отделе заявили, что недостаточно доказательной базы. Начались давления на коллектив — руководство позволяет себе нас унижать, ругаться матом, — сообщили медики в видеообращении.

В знак протеста врачи саткинской скорой завили об итальянской забастовке. Они строго исполняют свои обязанности, ни на шаг не отступая от них. А ведь работа экстренной службы требует и нештатных подходов.

Как сообщают забастовщики, водители скорой получают 13 тыс руб за ставку, фельдшеры — 17-18 тыс руб. Очень удивлены они ответом минздрава. Чиновники сообщили, что водитель за ставку получает 21 тыс руб, фельдшер за полторы ставки — 35 тыс руб.

Протестующих саткинское начальство обвинило в саботаже.

— Никакого саботажа нет, мы работаем, но не выходим в выходные, так как эти смены должны оплачиваться в двойном размере, — считают врачи.

В региональном минздраве заявили, что писем не получали:

— Мы знакомимся с обращениями из социальных групп. Видео читает неизвестный, сбивчиво. Комиссия не раз выезжала в Сатку, никаких фактов снижения зарплаты не обнаружено. Есть недовольства — нужно обращаться открыто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU