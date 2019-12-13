2019-12-13T06:50:47+03:00
Общество

В Сатке врачи скорой помощи пожаловались в полицию на низкую зарплату

В минздраве региона утверждают: к ним медики не обращались
Ольга АНТОНОВА
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В Сатке врачи скорой помощи устроил итальянскую забастовку.В Сатке врачи скорой помощи устроил итальянскую забастовку.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Медики службы скорой помощи Сатки заявили о мухлеже с подсчетом заработанного ими: в табелях для начисления зарплаты указаны смены в одиннадцать часов вместо фактически отработанных двенадцатичасовых. Начали медики вникать, и выяснилось, что выплаты их уменьшились надбавка за ночные смены упала со 100% до 20%; за стаж работы — с 80% до 15%; за вредные условия труда — с 24% до 4%.

— Мы попросили начальство объяснить, что случилось. Ответ пришел без ссылок на федеральные законы, и мы обратились в полицию. Но в следственном отделе заявили, что недостаточно доказательной базы. Начались давления на коллектив — руководство позволяет себе нас унижать, ругаться матом, — сообщили медики в видеообращении.

В знак протеста врачи саткинской скорой завили об итальянской забастовке. Они строго исполняют свои обязанности, ни на шаг не отступая от них. А ведь работа экстренной службы требует и нештатных подходов.

Как сообщают забастовщики, водители скорой получают 13 тыс руб за ставку, фельдшеры — 17-18 тыс руб. Очень удивлены они ответом минздрава. Чиновники сообщили, что водитель за ставку получает 21 тыс руб, фельдшер за полторы ставки — 35 тыс руб.

Протестующих саткинское начальство обвинило в саботаже.

— Никакого саботажа нет, мы работаем, но не выходим в выходные, так как эти смены должны оплачиваться в двойном размере, — считают врачи.

В региональном минздраве заявили, что писем не получали:

— Мы знакомимся с обращениями из социальных групп. Видео читает неизвестный, сбивчиво. Комиссия не раз выезжала в Сатку, никаких фактов снижения зарплаты не обнаружено. Есть недовольства — нужно обращаться открыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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