В Челябинске родители юных гимнастов жалуются на разруху в спортшколе

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-13T09:05:41+03:00

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Туалетом на первом этаже здания спортшколы по гимнастике на ул. Савина, 5 пользуются и мальчики, и девочки. Родители будущих атлетов возмущены состоянием санитарной комнаты. Помещение почти не убирают, стоит смрад. Краска на стенах облупилась, кафель на полу выщерблен. Так же выглядят душевые. Постоянные проблемы в школе с мылом, полотенцами.

— А вы наш корпус выдели? Оно же рассыпается! — сообщили нам в администрации спортшколы. — Здание построено, точнее, перестроено в 1956 году, до этого в нем располагалась котельная. У нас стены в плесени, потолки текут. Ни одного капитального ремонта! Год за годом мы подаем заявки в городское спортуправление о ремонте. Нам отвечают: «В стране денег нет». У нас уборщицы заливают туалеты дезинфицирующими средствами, но трубы гнилые, понимаете?

Мамы гимнастов обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

— Мы привыкли гордиться нашими спортсменами и знаем, что спорт высоких достижений — это тяжкий труд. Хотелось бы, чтобы чиновники от спорта уделяли большее внимание не прибыли, а условиям, в которых тренируются наши будущие чемпионы, — заявил глава общественной организации Ростислав Антонов.

Правозащитники обратились в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области с просьбой проведения внеплановой проверки спортшколы.

На потолке цветет плесень, в туалете стоит смрад. Фото: Лидия Балачий

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ИСТОЧНИК KP.RU