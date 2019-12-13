Зачем в центре Челябинска установили теплицы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-13T11:30:48+03:00

В закрытых тоннелях из поликарбоната овощи не выращивают

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Странные конструкции в сквере ЮУрГУ напротив главного корпуса gоставили овощеводы? Зачем длинные тоннели из сотового поликарбоната установили там, где должен быть сухой фонтан и новая тротуарная плитка?

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В администрации Центрального района пояснили, что конструкции установил подрядчик реконструкции сквера. Напомним, глубокие ванны фонтана убраны. Струи воды будут бить словно из земли. Пространство вокруг должно быть облицовано гранитом. Ремонт еще не завершен — сроки, указанные в контракте, сорваны. А укладывать гранит нужно при плюсовой температуре.

Интересно, плитка, уложенная в декабре под тепличным куполом, отвалится сразу после открытия сквера или простоит долго?

Осенью пространство будущего фонтана выглядело так.Фото: Инна КУМЕЙКО

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