2019-12-13T11:30:48+03:00
Общество

Зачем в центре Челябинска установили теплицы

В закрытых тоннелях из поликарбоната овощи не выращивают
Ольга АНТОНОВА
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У ЮУрГУ стоят загадочные теплицы. Фото: Ирина ДЕРГАЛЕВА.У ЮУрГУ стоят загадочные теплицы. Фото: Ирина ДЕРГАЛЕВА.
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Странные конструкции в сквере ЮУрГУ напротив главного корпуса gоставили овощеводы? Зачем длинные тоннели из сотового поликарбоната установили там, где должен быть сухой фонтан и новая тротуарная плитка?

Сотрудники вуза и окрестных офисных зданиях шутят: завалят нас на новогодние праздники свежей зеленью! Китайские овощеводы бросают вызов теплица в Чурилово!

В администрации Центрального района пояснили, что конструкции установил подрядчик реконструкции сквера. Напомним, глубокие ванны фонтана убраны. Струи воды будут бить словно из земли. Пространство вокруг должно быть облицовано гранитом. Ремонт еще не завершен — сроки, указанные в контракте, сорваны. А укладывать гранит нужно при плюсовой температуре.

Интересно, плитка, уложенная в декабре под тепличным куполом, отвалится сразу после открытия сквера или простоит долго?

Осенью пространство будущего фонтана выглядело так. Фото: Инна КУМЕЙКО

Осенью пространство будущего фонтана выглядело так.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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