Алексея Текслера поблагодарили за то, что он — «человек слова»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-13T12:19:29+03:00

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Во время разговора в резиденции главы региона обсуждались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе и участие в нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

— Мы снизили налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения, ввели ряд других преференциальных режимов для представителей среднего и малого бизнеса. Считаю это принципиально важным, эти решения были приняты вместе с вами. Я заинтересован в том, чтобы значительная доля нашего внутреннего регионального продукта была связана именно с развитием среднего и малого бизнеса, — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Средний и малый бизнес в регионе выходит на экспортные поставки, и это поддерживают власти. Например, сейчас активно идет работа по вовлечению предприятий в проект «Рост производительности труда».

— Рассчитываем с вашей поддержкой перезагрузить МФЦ «Территория бизнеса». Мы — одни из лидеров по этому направлению, но здесь тоже необходимы новые форму и методы взаимодействия с нашим бизнесом, — добавил губернатор.

Александр Калинин поблагодарил губернатора за работу властей по поддержке предпринимательства.

— Мы, «Опора России», — ваш союзник. Я вас хотел поблагодарить за то, что вы — человек слова. Мы встречались в августе на совете «Опоры России». Вы тогда пообещали снизить налоги по упрощенной системе налогообложения, и это сделано. Такая мера поможет малым предприятиям Южного Урала больше средств вкладывать в новые технологии, повысить людям заработную плату, и, в конечном итоге, улучшить жизнь многим южноуральцам, а они этого заслуживают.

ИСТОЧНИК KP.RU