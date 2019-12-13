Челябинцы заказывают новую кухню, не выходя из дома
Те, кто хоть раз сталкивался с выбором кухонного гарнитура, помнят, как после работы часами перебирали каталоги или сайты в поисках кухни своей мечты. А ведь могли бы это время посвятить своей семье, близким и детям.
Фабрика кухонь LORENA призывает: «Тратьте свое время на то, что этого заслуживает. А об остальном позаботимся мы!»
Теперь жители Челябинска могут самостоятельно создать свой кухонный гарнитур с помощью специального конструктора кухни.
Все просто и легко: заходите на сайт с компьютера или смартфона из любой точки мира, сделайте кухню своей мечты и получите ее эскиз в 3D формате.
Конструктор кухни поможет заказать кухонный гарнитур, который будет только у вас. А консультант компании LORENA поможет довести ее до совершенства.
Не откладывайте долгожданную покупку на завтра, ведь уже сегодня у вас есть редкая возможность заказать кухонный гарнитур, не выходя из собственной кухни!
Сеть салонов LORENA в Челябинске:
Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);
ул. Университетская набережная, 44;
ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);
ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);
ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);
пр.Ленина, 33.
Тел.: +7 922 720-33-75.
www.lorena-kuhni.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU