Челябинцы заказывают новую кухню, не выходя из дома

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-13T12:18:49+03:00

Благодаря новой услуге кухню своей мечты можно придумать и собрать через смартфон или планшет

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Те, кто хоть раз сталкивался с выбором кухонного гарнитура, помнят, как после работы часами перебирали каталоги или сайты в поисках кухни своей мечты. А ведь могли бы это время посвятить своей семье, близким и детям.

Фабрика кухонь LORENA призывает: «Тратьте свое время на то, что этого заслуживает. А об остальном позаботимся мы!»

Теперь жители Челябинска могут самостоятельно создать свой кухонный гарнитур с помощью специального конструктора кухни.

Все просто и легко: заходите на сайт с компьютера или смартфона из любой точки мира, сделайте кухню своей мечты и получите ее эскиз в 3D формате.

Конструктор кухни поможет заказать кухонный гарнитур, который будет только у вас. А консультант компании LORENA поможет довести ее до совершенства.

Не откладывайте долгожданную покупку на завтра, ведь уже сегодня у вас есть редкая возможность заказать кухонный гарнитур, не выходя из собственной кухни!

Сеть салонов LORENA в Челябинске:

Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);

ул. Университетская набережная, 44;

ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);

ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);

ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);

пр.Ленина, 33.

Тел.: +7 922 720-33-75.

www.lorena-kuhni.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU