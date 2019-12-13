Через 16 лет на Южном Урале будут жить в основном старики

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-13T12:53:29+03:00

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К 2036 году в Челябинской области станет больше стариков и меньше молодых. Численность молодежи снизится до полумиллиона человек (на 180 тысяч), трудоспособного населения — до 1 миллиона 770 тысяч (на 100 тысяч). Категория пенсионеров, наоборот, увеличится на 50 тысяч человек — до 970 тысяч.

Для понимания разницы: на каждую 1000 работающих граждан (тех, кто не уедет куда-нибудь на ПМЖ) будет приходиться 297 молодых людей и 554 пожилых. Такие данные публикует телеграм-канал «Челябушка» (https://t.me/chelyabushka), ссылаясь на данные Челябинскстата.

— Последняя надежда регионов — активные, талантливые и неравнодушные жители, любящие свой родной край и готовые вкладывать свои силы в его развитие, несмотря ни на что, — приводят авторы «Челябушки» слова публициста Романа Грачева. — Они не уезжают не потому, что некуда и не на что, а потому, что им не наплевать. Вот таких людей удержать — задача первостепенная.

По мнению общественности, удержать людей в Челябинской области помогут грамотные действия региональных элит, представителей крупного бизнеса и властей.

Ведь нужно кому-то разгребать последствия демографической ямы 90-х и наблюдаемого ныне оттока человеческого капитала…

ИСТОЧНИК KP.RU