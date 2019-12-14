В Челябинске продают новогоднюю игрушку с черным от выбросов снегом

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-14T17:04:07+03:00

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Новогодняя игрушка со снегом внутри рождает романтическое настроение. Потрясешь наполненный жидкостью шар, и падают, кружась, белоснежные хлопья.

Но в Челябинске и новогодние аксессуары суровые — с черным снегом. Экоактивист Дмитрий Закарлюкин, автор проекта по раздельному сбору мусора и системы независимого мониторинга воздуха, объявил о старте продаж сувенира «Шар надежды».

— Это новогодний сувенир с черным снегом. Мы сделали его, чтобы привлечь внимание к теме качества воздуха в нашем городе. Нам всем известно, что такое слезящиеся глаза, затрудненное дыхание и следы налета на окне. И мы больше не хотим доказывать, что нам плохо. Мы покажем это. С помощью системы независимого мониторинга воздуха. Именно для развития этой системы мы продаем шары. С продажи каждого шара часть суммы идет на установку дополнительных датчиков, замеряющих качество воздуха в городе, — пишет в соцсетях Закарлюкин.

Шары с черным снегом команда Закарлюкина хочет отправить в Кремль, ответственным лицам, федеральным блогерам. Купить шары можно на сайте. Цена суровой игрушки — две тысячи рублей.

— Мы хотим, чтобы черный снег остался только в шариках, а не на улице. И мы уверены, что у нас это получится, — пишет экоактивист.

Ровно год назад образцы снега с улиц Челябинска сдавали в лабораторию, для анализа. Результаты были неутешительными.

Купить шарик с черных челябинским снегом можно ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU