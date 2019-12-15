2019-12-15T09:32:11+03:00
Общество

У пациентов с аденомой, которых отказывались оперировать в Челябинске, появился шанс

В ГКБ № 1 освоили новый вид хирургической помощи
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба ГКБ № 1.Фото: пресс-служба ГКБ № 1.
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Урологи первой городской больницы Челябинска освоили еще один современный метод лечения аденомы простаты. До сих пор эта методика применялась только в крупных российских медицинских центрах, сообщает пресс-служба клиники.

Речь идет об операциях с использованием лазера. Их делают без больших разрезов, это уменьшает сроки лечения и реабилитации.

— Радует, что у нашего отделения появилась возможность оперировать по новой технологии, которая ни в России, ни в Челябинске пока не распространена широко. До недавнего времени оперативные вмешательства при этой патологии у пациентов старшего возраста проводились открытым путем и были достаточно травматичными, могли сопровождаться большой кровопотерей. Также многим пациентам по состоянию здоровья операция была противопоказана, им назначалась пожизненная терапия, но не устранялись причины болезни, — добавляет заведующий урологическим отделением ГКБ №1 Максим Золотых.

Новая операция расширит список пациентов, которым смогут прооперировать аденому простаты. А потребность в таких операциях, говорят в клинике, особенно велика среди мужчин после 55 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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