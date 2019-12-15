2019-12-15T10:29:16+03:00
Общество

Жители Челябинска объявили войну «финским» курткам и обуви из Китая

Деревья в городе завешаны их рекламой
Лидия ПЕСКОВА
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Павел Кочнев намерен избавить город от "финских" объявлений на деревьях.Павел Кочнев намерен избавить город от "финских" объявлений на деревьях.Фото: Ирина Фадюшина
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КП-Челябинск уже писала о сомнительном бизнесе по продаже «финской» одежды и обуви. Ушлые бизнесмены зазывают народ на грандиозные распродажи санкционных товаров. А на деле впаривают горожанам китайское барахло.

Житель Челябинска Павел Кочнев устал снимать с деревьев рекламные листовки заезжих ярмарок и решил написать жалобу в Роспотребнадзор.

— Нас возмущает незаконная реклама на столбах, деревьях, подъездах нашего города. И мы будем с этим бороться! — говорит Павел.

На этой неделе Павел побывал на такой ярмарке, чтобы узнать, как официально называется их юридическое лицо. Это необходимо для подачи жалобы в соответствующие органы. Однако владелец магазина отказался предоставить документы.

Ранее бизнесмен заявил журналистам КП-Челябинск, что ярмарки согласованы с администрацией Советского района. Поэтому Павел Кочнев отправил запрос чиновникам из района. После того, как придет официальный ответ, молодой человек обещает направить жалобы на торговцев во все возможные органы.

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А как относитесь к рекламе на деревьях вы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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