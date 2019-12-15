2019-12-15T12:16:15+03:00
Общество

Ребенок получил химический ожог рук, играя со слаймом в Челябинской области

Южноуральцы признаются, что этот случай не единичный
Лидия ПЕСКОВА
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Руки ребенка теперь в ожогах. Фото: "Агентство чрезвычайных новостей".Руки ребенка теперь в ожогах. Фото: "Агентство чрезвычайных новостей".
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Популярные ныне игрушки могут на нанести вред. Иногда они деформируют психику человека, а порой становятся причиной травмы. Семья из Челябинской области купила дочке слайм. Во время игры девочка получила химические ожоги.

— Спустя какое-то время после игры ребенок стал жаловаться на боли и зуд ладоней. Затем на руках появились сильнейшие ожоги. Причиной такой реакции стал некачественный состав слайма, — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

Читатели паблика делятся своим опытом игры со слаймами.

— У меня что-то подобное из-за этих слаймов. Жду выздоровления, — пишет Вероника Бабушкина.

Если вы пострадали от некачественной игрушки, запаситесь справками от врача, фотографиями последствий и смело пишите претензию продавцу. Он, как минимум, должен вернуть вам деньги, замечают юристы. Также вы можете отсудить компенсацию за полученный вред и вернуть деньги, потраченные на лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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