«Потрачены сотни миллионов»: В Челябинске километры заборов годами устанавливали с нарушениями ГОСТа

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-15T14:14:28+03:00

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Годами челябинское предприятие СМЭУ ГАИ по заказу мэрии втыкало «прикроватные дужки» на всех улицах города. На это безобразие из бюджета города уходило по сто миллионов рублей в год.

Мало того, что своим внешним видом заборы добивали и без того уродливый город и несли смертельную опасность, так на их содержание (покраску и ремонт) тратились немалые деньги.

Недавно губернатор Текслер заявил в телеинтервью, что от этих ограждений нужно избавляться. На следующий день в самом центре города рабочие спешно стали ставить новую вереницу заборов, чтобы закрыть старые контракты и получить деньги.

Иногда трудно объяснить предназначение таких секций.

Журналисты сайта Знак.ком раскопали информацию о том, что к изготовлению заборов причастна жена одного высокопоставленного служащего ГИБДД. А ведь СМЭУ ГАИ ставит не только заборы, а еще знаки и светофорные и пешеходные объекты, к которым тоже масса нареканий: сделаны так, как не удобно ни пешеходам, ни автомобилистам.

Сегодня челябинский урбанист Лев Владов поделился новостью на своей страничке. Оказывается, все заборы в Челябинске установлены с нарушениями. Да и вообще, вместо них закон разрешает устанавливать живую изгородь из кустарника.

— Несколько лет подряд нам дурят голову и под выдуманным предлогом ставят ограждения, не соответствующие госнормативам. Известен только один вид ограничивающего пешеходного ограждения, полностью соответствующий всем российским ГОСТам — это кустарник, — считает Владов.

Вот цитаты-аргументы из поста урбаниста:

* «Конструкции пешеходных ограждений не должны наносить повреждения и травмы участникам движения в случае наезда на них». Это пункт 6.15 ГОСТ 33128-2014. В Челябинске не выполняется. Заборы разлетаются в щепки».

* «Стальные элементы пешеходных ограждений следует оцинковать горячим способом толщиной слоя не менее 80 мкм, для крепежных деталей — не менее 30 мкм.» Пункт 7.23 ГОСТ 33128-2014. Оцинковка нужна, чтобы изделия не ржавели. В Челябинске не выполняется! Привозят черный металл, приваривают и красят на месте, заливая краской тротуары и газоны. Хотя по всей России ограждения ставят оцинкованные».

* «В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную высадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника должна быть не более 0,8 м. Пункт 4.5.1.9 ГОСТ Р 52766.»

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ИСТОЧНИК KP.RU