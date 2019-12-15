«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Прихожане Храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия решили разнообразить свою страничку в социальных сетях. И с благословения настоятеля храма и директора гимназии отца Александра Власова попросили самых маленьких воспитанников — учеников первых и вторых классов — помощи.
На следующей неделе каждый день в группе храма будут появляться видео, на которых дети расскажут о самых значимых православных событиях на сегодня: о святых, иконах и даже правильном понимании Священного писания.
Помогали гимназии сделать запись видео-блога журналисты газеты «Комсомольская правда». Во время съемок задали детишкам каверзные вопросы о том, от кого произошел человек, можно ли веру променять на модный телефон, почему Бог наказывает, если Он — добрый сколько нужно принести денег в храм, чтобы быть помилованным?
Детей ничуть не смутили эти вопросы с подковыркой, и они дали на них исчерпывающие ответы. Смотрите видео.
Православная гимназия Челябинск.Валерий ЗВОНАРЕВ
КСТАТИ
Почему нам следует быть, как дети?
Известный эпизод из Евангелия, когда Христос говорит ученикам о том, что следует умалится (то есть, умалить свою значимость и взрослость) и быть, как дитя, прекрасно разъяснил святой Лука Крымский:
— Когда кто ставил себе примером малое дитя? Не все ли люди ставят себе примером людей выдающихся, людей высоко стоящих, людей преуспевающих в жизни, людей огромной силы воли. Их ставят себе примером для подражания, по их пути хотят идти. А Господь так неожиданно перечеркивает: если будете ставить себе такие цели, если захотите подражать тем, кого мир считает славными и великими, — горе вам!
Что невиннее малых детей, у которых еще не проснулся эгоизм, не проснулось тщеславие. Разве не должны мы подражать чистоте сердца малых детей? Видели ли вы что-нибудь нечистое, злое, отталкивающее вас в сердцах крошечных детей? Нет, их сердца ясны, чисты, светлы, как капельки небесной росы, их сердечки полны любви, к которой не примешивается ничто дурное, ничто оскверняющее.
ИСТОЧНИК KP.RU