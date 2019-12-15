В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-15T17:20:18+03:00

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Краеведы Челябинска несколько лет боролись за деревянный флигель на территории старой усадьбы Архипова. Однако на этой неделе здание все-таки сравняли с землей. О большой потере для города рассказал в социальных сетях архистраж Юрий Латышев.

— Сначала здание на улице Труда, 88/1, исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия, а потом и снесли. На его месте хотят построить трехэтажное общежитие для Челябинского концертного объединения с двухэтажной подземной парковкой. Я пытался убедить найти другое место для общежития. И все зря... — рассказывает Юрий Латышев.

Вот такая была красота. Фото: сообщество "Архистраж".

Усадьба по улице Труда, 88, сформировалась в первой половине XIX века. Первым хозяином усадьбы был медик Василий Григорьевич Жуковский. В 1870-х годах усадьба перешла к одному из наследников Владимиру Корнильевичу Покровскому. Покровские, как и Жуковские, являются наиболее известными представителями городской элиты своего времени.

В 1902 году Покровский продал усадьбу английскому акционерному обществу Вильям Миллер и Ко. А та в начале Первой мировой войны передала его хлеботорговцу Архипову. Разрушенная постройка была построена в 1910-е годы и являлась частью исторической усадьбы. Об этом свидетельствуют документы и однотипный декор (наличники и резные подзоры) на главном здании и на флигеле.

Комментарий мэрии КП-Челябинск ждет в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU