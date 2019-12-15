Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-15T20:31:03+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому еще 19 регионов России включаются в экcперимент по сбору налогов с самозанятых граждан. С 1 января 2020 года нововведение будет действовать и в Челябинской области.

Переход на новый налоговый режим касается тех, чей доход не превышает двух миллионов четырехсот тысяч рублей в год или 200 тысяч в месяц. Налоговые ставки для самозанятых составят 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от юридических.

Регистрация упрощена. Все происходит через интернет. Касс и отчетности нет, декларации сдавать не нужно, налоги считаются автоматически. Помимо льготной ставки налога есть налоговый вычет 10 тысяч рублей. Обязательные страховые взносы платить не нужно.

Термин «самозанятые» в России появился недавно. Минюст до сих пор решает, кого именно туда включить и по какому признаку. По сути, это все, кто оказывает небольшие услуги другим людям, но при этом официально не является предпринимателем. Самые массовые профессии: репетиторы, няни, ремонтники.

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ИСТОЧНИК KP.RU