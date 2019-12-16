Челябинцы обсуждают новорожденных крысят, которых нашли в пачке печенья

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-16T07:10:07+03:00

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В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Тревожные новости» челябинцы обсуждают видео: в пачке с любимым лакомством всех детей «орешки» посетитель магазина увидел шевелящиеся комочки.

Ими оказались новорожденные крысеныши. Для гнезда зверек выбрал укромный и «сладкий» уголок. Малютки еще голые и слепые.

Не только челябинцы — все посетители паблика живо принялись обсуждать ЧП.

Администратор сети указал название торгового ритейлера. Однако люди уверены: такое может случиться в любом городе. Видео уже разлетелось по соцсетям Твери, Подмосковья, Дагестана.

Самым шуточным комментарием был:

— А я бы забрала коробку и вырастила младенцев, — пишет Ольга Курганова.

— Это специальная акция в год Крысы. Радуйтесь, что не год Змеи.

Но большинству посетителей было не до шуток. Всего 488 комментариев появилось под постом из разных уголков страны.

Анастасия дала развернутый комментарий, как вырастить крыс в домашних условиях:

— В руки можно взять, но их мама потом съест. Детенышей трогать нельзя, пока не начнут самостоятельно питаться. Вот бы их отдали, в ветеренарках продают кошачье молоко, мышиного, вроде, не видела. Выходить с пипетки можно, но нужно их греть. Можно в клетку подкладывать теплый коврик, который нагревается, или мохровую лежанку соорудить. Главное — не шерстяную, кожа нежная, можно повредить.

А что бы сделали читатели КП-Челябинск?

Клубок крысят в пачке орешков в торговой сети..

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ИСТОЧНИК KP.RU