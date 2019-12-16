В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-16T11:19:59+03:00

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Недавно в СМИ попала информация, о том что в лицее №35 школьники продавали своим сверстникам снюс. После этого сообщения прокуратура Курчатовского района Челябинска нагрянула туда с проверкой. Информация подтвердилась. Оказалось, что запрещенные «конфеты» распространяла среди своих сверстников одна из учениц.

«Дилеру» снюса всего 12. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мать девочки знала о занятии дочери, однако не приняла никаких мер. Поэтому на нее завели уголовное дело о несоблюдении родительских обязанностей. Сейчас оно отправлено на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района.

Директору лицея направлено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. А прокуратура объявила масштабную проверку предполагаемых мест продажи снюса.

СПРАВКА КП

Снюс — жевательные никотиновые таблетки. Они не входят в перечень запрещенных веществ. Из-за того, что в нем нет табака, он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» изрядное количество.

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ИСТОЧНИК KP.RU