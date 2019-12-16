2019-12-16T11:19:59+03:00
Общество

В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс

Девочке всего 12 лет
Андрей Москвичев
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Недавно в СМИ попала информация, о том что в лицее №35 школьники продавали своим сверстникам снюс. После этого сообщения прокуратура Курчатовского района Челябинска нагрянула туда с проверкой. Информация подтвердилась. Оказалось, что запрещенные «конфеты» распространяла среди своих сверстников одна из учениц.

«Дилеру» снюса всего 12. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мать девочки знала о занятии дочери, однако не приняла никаких мер. Поэтому на нее завели уголовное дело о несоблюдении родительских обязанностей. Сейчас оно отправлено на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района.

Директору лицея направлено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. А прокуратура объявила масштабную проверку предполагаемых мест продажи снюса.

СПРАВКА КП

Снюс — жевательные никотиновые таблетки. Они не входят в перечень запрещенных веществ. Из-за того, что в нем нет табака, он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» изрядное количество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез
В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс
Прокуратура Челябинска против строительства 25-этажного дома напротив ЧелГУ
Под Челябинском иномарки столкнулись лоб в лоб
Соцработник похитила у старушки полмиллиона рублей в Челябинске
В Челябинске некому водить новые автобусы
На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу
В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры
В администрации Челябинска назначен новый глава ЖКХ
В Челябинске феминистки вышли на пикет в поддержку сестер Хачатурян
Челябинцы обсуждают новорожденных крысят, которых нашли в пачке печенья
Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области
Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев
Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов
Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске
В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова