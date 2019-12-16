В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс
Недавно в СМИ попала информация, о том что в лицее №35 школьники продавали своим сверстникам снюс. После этого сообщения прокуратура Курчатовского района Челябинска нагрянула туда с проверкой. Информация подтвердилась. Оказалось, что запрещенные «конфеты» распространяла среди своих сверстников одна из учениц.
«Дилеру» снюса всего 12. Как выяснили сотрудники прокуратуры, мать девочки знала о занятии дочери, однако не приняла никаких мер. Поэтому на нее завели уголовное дело о несоблюдении родительских обязанностей. Сейчас оно отправлено на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района.
Директору лицея направлено представление об устранении нарушений законодательства об образовании. А прокуратура объявила масштабную проверку предполагаемых мест продажи снюса.
СПРАВКА КП
Снюс — жевательные никотиновые таблетки. Они не входят в перечень запрещенных веществ. Из-за того, что в нем нет табака, он продается свободно даже детям, однако никотина в каждой «конфетке» изрядное количество.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU