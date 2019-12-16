2019-12-16T10:55:46+03:00
Общество

У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде

Вице-мэр будет отвечать за развитие общественных пространств
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с экспертами по благоустройству сообщил, что у челябинского мэра появится заместитель по городской среде. На встрече также присутствовали кандидаты на должность главарха Кирилл Кугаевский, Владимир Спиридонов и урбанист Лев Владов. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», мэрия сейчас в активном поиске.

— Приятно осознавать, что заинтересованность областных властей в данном вопросе — не пустой звук. Из последнего: губернатор призвал украшать улицы граффити, разобраться с серыми заборами, учитывать мнения обычных граждан при планировании проектов, создать интерактивную карту с общественными зонами, работать над общим концептом, — говорят авторы «Челябушки».

Теперь жителям Челябинска остается наблюдать, как будет меняться облик родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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