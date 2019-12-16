У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с экспертами по благоустройству сообщил, что у челябинского мэра появится заместитель по городской среде. На встрече также присутствовали кандидаты на должность главарха Кирилл Кугаевский, Владимир Спиридонов и урбанист Лев Владов. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», мэрия сейчас в активном поиске.
— Приятно осознавать, что заинтересованность областных властей в данном вопросе — не пустой звук. Из последнего: губернатор призвал украшать улицы граффити, разобраться с серыми заборами, учитывать мнения обычных граждан при планировании проектов, создать интерактивную карту с общественными зонами, работать над общим концептом, — говорят авторы «Челябушки».
Теперь жителям Челябинска остается наблюдать, как будет меняться облик родного города.
ИСТОЧНИК KP.RU